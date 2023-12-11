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13:22, 11 декабря 2023Среда обитания

Известная актриса рассказала о тяжелой жизни в Москве

Актриса Алина Насибуллина рассказала о тяжелой жизни в Москве

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Известная актриса и режиссер, супруга рэпера Хаски (настоящее имя — Дмитрий Кузнецов) Алина Насибуллина отметила, что в Москве тяжело жить. Свое мнение она высказала в интервью журналу «Москвич Mag».

Уроженка Новосибирска призналась, что начинает чувствовать тягостность жизни в российской столице. «Москва очень много дает, но отбирает много энергии, которую сложно восполнять, находясь в центре и ближайших районах — в котловане машин, людей и дел», — рассказала она. Насибуллина добавила, что из-за слишком сильного фона цифрового шума, который есть в Москве, ей не хватает тишины и спокойствия, однако она не знает, как решить эту проблему.

Среди отличительных особенностей москвичей актриса выделила их суетливость и большую, по сравнению с жителями других городов, усталость. «Люди, с которыми я общаюсь и работаю, очень самодостаточные, а простые встречные прохожие на улице, конечно, очень напряженные, к чему обязывает большое пространство города», — заключила Насибуллина.

Несмотря на негативные стороны жизни, режиссер подчеркнула, что не представляет себя ни в каком другом городе мира. Она заявила, что Москва служит своеобразным плацдармом для достижения ее целей и, помимо этого, является одним из самых удобных городов для жизни с точки зрения транспорта, медучреждений и другой инфраструктуры.

Ранее в декабре актер и композитор Глеб Матвейчук назвал Москву слишком активным и энергозатратным городом для него.

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      Полина Кислицына
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