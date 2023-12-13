Известный комик назвал депрессивный город России

Известный комик Нидаль Абу-Газале назвал город Ковров депрессивным

Известный стендап-комик и импровизатор Нидаль Абу-Газале назвал российский город Ковров Владимирской области депрессивным. Об этом он заявил в шоу комика, одного из основателей проекта Stand-Up Club №1 Владимира Бухарова «Бухарог Life», выпуск доступен на Youtube.

По словам Абу-Газале, несмотря на то, что в Коврове живут очень приятные люди, от самого города у него остались негативные впечатления. «Возле отеля, где мы жили, там яма, и асфальт шел вот так вот, вокруг ямы. И я такой: "Блин, тут тоже надо еще подделать, достроить"», — рассказал он. Помимо этого, комик указал на невкусную и плохо пахнущую еду в одном из местных кафе.

Абу-Газале добавил, что когда он поделился своими впечатлениями от посещения Коврова, собеседник связал неблагополучное состояние города с тем, что тот является крупным оборонным центром. Комик не согласился с таким объяснением и счел его неубедительным.

Ранее комик, участник популярного юмористического шоу на СТС «Импровизаторы» Дмитрий Позов заявил, что считает Красноярск недооцененным городом.

