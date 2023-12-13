Шествующие по Мытищам кабаны попали на видео

Прогуливающихся по Мытищам кабанов засняли на видео

Стадо кабанов заметили на улицах подмосковных Мытищ. Видео публикует Telegram-канал «Новости Москвы».

На кадрах видно, как шесть взрослых кабанов деловой походкой идут мимо жилых домов. Как становится ясно из комментариев автора ролика, звери направлялись к магазину. Единым строем они свернули ко входу, где стоял мужчина, и замерли в ожидании.

Диких кабанов в Мытищах замечают не впервые. Местный житель ранее запечатлел на видео стадо кабанов, окруживших его автомобиль. Животные обитают неподалеку в парке «Лосиный остров», а неравнодушные горожане любят их подкармливать. Прогулка диких кабанов по улицам может обернуться порчей клумб, газонов, разорением мусорных баков и даже нападениями на людей.