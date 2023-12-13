Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:50, 13 декабря 2023Среда обитания

Шествующие по Мытищам кабаны попали на видео

Прогуливающихся по Мытищам кабанов засняли на видео

Стадо кабанов заметили на улицах подмосковных Мытищ. Видео публикует Telegram-канал «Новости Москвы».

На кадрах видно, как шесть взрослых кабанов деловой походкой идут мимо жилых домов. Как становится ясно из комментариев автора ролика, звери направлялись к магазину. Единым строем они свернули ко входу, где стоял мужчина, и замерли в ожидании.

Диких кабанов в Мытищах замечают не впервые. Местный житель ранее запечатлел на видео стадо кабанов, окруживших его автомобиль. Животные обитают неподалеку в парке «Лосиный остров», а неравнодушные горожане любят их подкармливать. Прогулка диких кабанов по улицам может обернуться порчей клумб, газонов, разорением мусорных баков и даже нападениями на людей.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленского подловили на лжи об успехах Российской армии на Украине. Что он сказал не так?

      Орбан высказался о возможности выхода Венгрии из Евросоюза

      Стали известны причины отказа от УДО исполнителя расправы над Старовойтовой

      В США испытали новую систему РЭБ для флота

      Запад обвинили в нежелании создавать палестинское государство

      В российской колонии осужденного за изнасилование ребенка нашли мертвым

      Дмитрия Быкова захотели лишить всех квартир в России

      В Белоруссии заявили о вербовке Украиной обвиняемого в теракте на БАМе

      Шествующие по Мытищам кабаны попали на видео

      Появились новые подробности об устроившей стрельбу в Брянске школьнице

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости