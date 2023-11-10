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12:27, 10 ноября 2023Из жизни

Дикие кабаны захватили Мытищи и попали на видео

В подмосковных Мытищах стадо диких кабанов стало свободно разгуливать по улицам

В Мытищах стадо диких кабанов захватило улицы города и попало на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Московские новости».

Сидящий за рулем автомобиля очевидец снял видеоролик, в котором вокруг его машины в подмосковном городе ночью свободно разгуливают не меньше десяти животных. При этом несколько кабанов роются в мусорке в поисках пищи. Звери не выказывают никакого страха ни перед автомобилем, ни перед людьми.

Это уже не первый случай встреч с кабанами в Мытищах, куда животные выходят из парка «Лосиный остров». По мнению активистов, причина их появления в городе — подкармливание кабанов некоторыми жителями. При этом прогулки диких животных по улицам грозят не только порчей клумб, газонов и разорением мусорных контейнеров, но и травмами, потому что кабаны могут вести себя агрессивно.

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Ранее сообщалось, что в России у кабанов начался брачный период, из-за чего их крики начали слышать в лесах. «Когда кабанов много, то в лесу слышно, как они орут», — говорят специалисты.

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      Антонина Черташ
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