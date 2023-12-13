Кадыров объяснил решение его 16-летнего сына избить поджигателя Корана

Кадыров заявил о героизме сына, избившего поджигателя Корана

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал инцидент с его 16-летним сыном Адамом, который избил арестованного по обвинению в сожжении Корана Никиту Журавеля. Руководитель региона сделал заявление в ходе общения с жителями республики в прямом эфире.

«Он принял решение и проявил героизм, несмотря на то, какие последствия его могли ждать», — сказал Кадыров. По его словам, Адам всей душой и сердцем болеет за свое государство и это понимают руководители других регионов, вручившие ему награды.

Кадыров также ответил на вопрос о раскаянии Журавеля. По его словам, он не верит в искренность арестованного. «Он говорил, что хочет принять ислам, и извинялся. Конечно, все может быть, он может принять ислам и стать лучшим мусульманином. Если человек искренне извинился, мы готовы простить его. А так я не видел искренности в его глазах», — подчеркнул Кадыров.

Сын главы Чечни после избиения Журавеля получил ряд наград, в их числе Орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», Орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», звание и медаль Героя Чечни и другие.

Видео с избиением задержанного за сожжение Корана Журавеля Кадыров опубликовал в сентябре. «Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание», — подчеркнул тогда глава региона.