Кадыров захотел взять отпуск и «посмотреть на работу со стороны»

Глава Чечни Кадыров захотел взять отпуск и «посмотреть на работу со стороны»

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о планах взять отпуск. Об этом он заявил на прямой линии с жителями республики, отвечая на вопрос о состоянии здоровья, передает РИА Новости.

«Хочу посмотреть со стороны на работу», — пояснил глава российского региона.

По словам Кадырова, он собирается уйти в отпуск в конце 2024 года. Глава Чечни считает, что это поможет понять, «какими проектами заняться, чего не хватило».

В октябре Кадыров прокомментировал слухи о состоянии его здоровья. Он заявил, что подобные сообщения распространяют те, кто хочет уничтожить Россию и населяющие ее народы. «Я абсолютно здоровый», — заключил глава Чечни.