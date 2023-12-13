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17:14, 13 декабря 2023Россия

Кадыров захотел взять отпуск и «посмотреть на работу со стороны»

Глава Чечни Кадыров захотел взять отпуск и «посмотреть на работу со стороны»

Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о планах взять отпуск. Об этом он заявил на прямой линии с жителями республики, отвечая на вопрос о состоянии здоровья, передает РИА Новости.

«Хочу посмотреть со стороны на работу», — пояснил глава российского региона.

По словам Кадырова, он собирается уйти в отпуск в конце 2024 года. Глава Чечни считает, что это поможет понять, «какими проектами заняться, чего не хватило».

В октябре Кадыров прокомментировал слухи о состоянии его здоровья. Он заявил, что подобные сообщения распространяют те, кто хочет уничтожить Россию и населяющие ее народы. «Я абсолютно здоровый», — заключил глава Чечни.

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      Алан Босиков
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