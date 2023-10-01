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13:11, 1 октября 2023Россия

Кадыров ответил на слухи о своем здоровье

Глава Чечни Кадыров заявил, что абсолютно здоров

Фото: Татьяна Барыбина / РИА Новости

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, отвечая на слухи, заявил, что абсолютно здоров. Такой комментарий он дал журналисту Павлу Зарубину, интервью опубликовано в Telegram-канале репортера.

Говоря о тех, кто распространяет сообщения о состоянии его здоровья, он отметил, что эти люди «хотят уничтожить наше государство, народы, религии». «Я абсолютно здоровый», — резюмировал глава Чечни.

Ранее глава Чечни уже опровергал слухи о болезни. Первоисточником такой информации стал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Кадыров также выкладывал видео с прогулки, подтверждая, что находится в нормальном состоянии.

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    Алина Гончарова
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