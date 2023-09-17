Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:01, 17 сентября 2023Россия

Кадыров развеял слухи о своей болезни

Глава Чечни Кадыров выложил видео и развеял слухи о своей болезни

Фото: Татьяна Барыбина / Пресс-служба губернатора Ставропольского края / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слухи о своей болезни. Политик выложил видео с прогулки, подтвердив, что находится в нормальном состоянии. Кадрами он поделился в своем Telegram-канале.

Кадыров выложил два видео из парка. На первом он снимает себя во время прогулки в парке, на улице дождливая погода, он одет в куртку с капюшоном. «Вот такие дела», — комментирует видео политик.

На втором видео запечатлен сам парк и асфальтированная дорога, по которой идет Кадыров. На улице все так же продолжает идти дождь. «Так что занимайтесь спортом», — говорит чеченский политик за кадром, развеяв слухи о своем самочувствии.

«Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит», — гласит подпись под постом.

Слухи о болезни чеченского лидера начали распространяться в Telegram-каналах на этой неделе. Первоисточником такой информации стал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, который заявил, что у Кадырова обострились болезни, которые привели к тяжелому состоянию.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров обвинил США в ведении войны на Украине против России

    Тревел-блогерша перечислила пять полезных для здоровья привычек азиатов

    В Минобороны заявили об отражении атаки ВСУ на запорожском направлении

    Стало известно о пострадавших при обстреле деревни в Курской области

    Кадыров развеял слухи о своей болезни

    В Минобороны сообщили о перехвате американских бомб и ракет

    Российские войска отразили три атаки ВСУ в ДНР и Запорожье

    Под Одессой пойманных уклонистов заставили слушать проповедь и гимн Украины

    В Минобороны заявили о поражении артиллерийских систем Польши и США на Украине

    Лев Лещенко рассказал о состоянии Николая Добронравова в последние дни жизни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости