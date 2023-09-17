Кадыров развеял слухи о своей болезни

Глава Чечни Кадыров выложил видео и развеял слухи о своей болезни

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слухи о своей болезни. Политик выложил видео с прогулки, подтвердив, что находится в нормальном состоянии. Кадрами он поделился в своем Telegram-канале.

Кадыров выложил два видео из парка. На первом он снимает себя во время прогулки в парке, на улице дождливая погода, он одет в куртку с капюшоном. «Вот такие дела», — комментирует видео политик.

На втором видео запечатлен сам парк и асфальтированная дорога, по которой идет Кадыров. На улице все так же продолжает идти дождь. «Так что занимайтесь спортом», — говорит чеченский политик за кадром, развеяв слухи о своем самочувствии.

«Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит», — гласит подпись под постом.

Слухи о болезни чеченского лидера начали распространяться в Telegram-каналах на этой неделе. Первоисточником такой информации стал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, который заявил, что у Кадырова обострились болезни, которые привели к тяжелому состоянию.