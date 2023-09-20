Кадыров написал пост о своем здоровье

Глава Чечни Кадыров заявил, что он жив и здоров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что он жив и здоров. Соответствующий пост появился в Telegram-канале политика.

Ранее в Telegram-каналах начали распространяться слухи о болезни чеченского лидера. Первоисточником такой информации стал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

«Прокомментирую заодно и слухи вокруг состояния моего здоровья. Хвала Всевышнему, я жив и здоров и совершенно не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подниматься шумиха?» — пояснил глава республики.

Помимо того, политик рассказал, что в ходе рабочей командировки в Москву он побывал в московской Центральной клинической больнице (ЦКБ), где навестил своего дядю Магомеда Кадырова.

Ранее Кадыров отреагировал на слухи о своей болезни. Политик выложил видео с прогулки, подтвердив, что находится в нормальном состоянии. На кадрах видно, как он снимает себя во время прогулки в парке, на улице дождливая погода, он одет в куртку с капюшоном. «Вот такие дела», — комментирует видео политик.