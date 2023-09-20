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18:44, 20 сентября 2023Россия

Кадыров объяснил свое пребывание в московской больнице

Глава Чечни Кадыров заявил, что был в московской больнице из-за дяди

Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края / РИА Новости

Пребывание главы Чечни Рамзана Кадырова в московской Центральной клинической больнице (ЦКБ) было связано не с его здоровьем, а с самочувствием его дяди, Магомеда Кадырова. Об этом глава Чечни сообщил в своем Telegram-канале.

Кадыров объяснил, что во время служебной командировки он приезжал в ЦКБ, чтобы навестить родственника и застал его в хорошем расположении духа.

Также он прокомментировал слухи о состоянии своего здоровья — Кадыров заявил, что даже в случае его болезни шумихи быть не должно.

Хвала Всевышнему, я жив и здоров и совершенно не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подыматься шумиха? Хотя в этом и есть свой плюс - теперь аудитория знает, какие СМИ и какие персоны откровенно лгут своим читателям

Рамзан Кадыровглава Чечни

Ранее в Telegram-каналах начали распространяться слухи о болезни чеченского лидера. Первоисточником такой информации стал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. В ответ Кадыров выложил видео с прогулки, заявив, что находится в нормальном состоянии.

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    Марк Леонов
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