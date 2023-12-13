Китай пригрозил США ответными мерами на санкции против него из-за России

МИД КНР: китайские власти примут меры в ответ на санкции США из-за России

Китайские власти примут меры в ответ на санкции США против КНР из-за России. Об этом заявила официальный представитель МИД Мао Нин, сообщает ТАСС.

«Китай тоже предпримет необходимые шаги, мы будем решительно защищать законные права и интересы китайских компаний», — пригрозила дипломат.

Она призвала американские власти немедленно исправить ошибочные меры и прекратить сдерживать китайские предприятия.

Ранее Минфин и Госдеп США значительно расширили санкционный список из иностранных компаний и физлиц, которых подозревают в помощи России по обходу действующих ограничений. В обновленный перечень вошли более 250 фирм и частных предпринимателей из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Турции и Китая.