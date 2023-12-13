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10:53, 13 декабря 2023Интернет и СМИ

Тело заместителя шеф-редактора «Комсомольской правды» обнаружили в Москве

В Москве нашли тело заместителя шеф-редактора «Комсомольской правды» Царевой

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Заместителя шеф-редактора «Комсомольской правды» Анну Цареву обнаружили мертвой в съемной квартире в Москве. Об этом пишет Baza в Telegram.

По данным издания, 10 декабря Царева пожаловалась родителям на плохое самочувствие: у нее несколько дней была повышенная температура. На следующий день она перестала отвечать на сообщения и звонки. Родственники журналистки связались с владельцем квартиры, которую она снимала, и попросили открыть дверь. Тело Царевой нашли на кровати.

В настоящий момент полиция проводит проверку и выясняет обстоятельства гибели сотрудницы «Комсомольской правды». Уточняется, что на теле журналистки не было обнаружено признаков насильственной смерти.

Как сообщает Shot, причиной смерти Царевой могла стать острая сердечная недостаточность.

Анна Царева — российская журналистка. Работала заместителем шеф-редактора сайта издания «Комсомольская правда».

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      Евгения Наумова
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