Лавров заявил о неготовности Запада признать свои ошибки в санкционной политике

Лавров: ставка на санкционный блицкриг против России провалилась

Ставка на санкционный блицкриг против российской экономики провалилась, но на Западе не готовы признать свои ошибки. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Нашим недоброжелателям нелегко осознавать, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики полностью провалилась», — констатировал министр.

По его словам, те, кто развязал против России гибридную войну, пытаются задействовать новые нелегитимные инструменты для истощения России и «лелеют мечту устранить нашу страну как самостоятельную геополитическую величину».

Ранее стало известно, что Лавров отказался от использования iPhone. В МИД заявили, что он сменил его «на аппарат другого производителя», предположительно, на смартфон Huawei P60 Pro.