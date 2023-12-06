Лавров отказался от iPhone

В МИД рассказали, что Лавров сменил iPhone на смартфон другого производителя

В МИД России рассказали, что глава ведомства Сергей Лавров сменил iPhone на другой смартфон. Сообщение от министерства приводит РИА Новости.

Там уточнили, что министр иностранных дел РФ давно отказался от телефона компании Apple, сменив его «на аппарат другого производителя».

Ранее Telegram-канал «Вы слушали Маяк» опубликовал кадры видео с одного из мероприятий, на котором Лавров, как утверждается, достает из кармана смартфон Huawei P60 Pro.

В ряде российских организаций и ведомств ранее ввели запрет на использование iPhone в рабочих целях. В частности, Минпромторг, Минтранс и ЦИК запретили своим сотрудникам пользоваться iPhone, аналогично поступили «Ростех» и Федеральная таможенная служба.

Летом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказывался, что Кремль не может ограничивать для чиновников использование iPhone.