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15:10, 31 июля 2023Экономика

Чиновникам еще одного российского министерства запретили пользоваться iPhone

Минтранс запретил сотрудникам использовать продукцию Apple на работе

Фото: Bagus Hernawan / Unsplash

Министерство транспорта России запретило своим сотрудникам пользоваться техникой Apple в служебных целях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

В частности, мера распространяется на iPhone. Ведомство потребовало от чиновников перейти на другие смартфоны. Процесс касается только разговоров и переписок по рабочим вопросам, рассказал источник агентства.

Минтранс стал еще одним учреждением среди тех, которые уже ввели или готовят запрет на использование Apple на работе. Аналогичный запрет ввел Минпромторг, Минпросвещения, а также «Ростех» и таможенные органы. Отказаться от использования Apple пообещали и в Минцифры. Власти также посоветовали запретить использовать iPhone в рабочих целях российским промышленным предприятиям.

Мера со стороны госучреждений последовала за заявлением ФСБ о том, что спецслужбы используют технику американского производителя для слежки за россиянами, в том числе за российскими дипломатами.

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    Мария Грушко
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