Власти посоветовали промышленным предприятиям отказаться от iPhone

В Минпромторге посоветовали промышленности отказаться от iPhone

Российским промышленным предприятиям следует запретить своим сотрудникам использовать iPhone в рабочих целях. Такой совет заводам дал Минпромторг, рассказал РИА Новости первый замглавы ведомства Василий Осьмаков.

Официальная рекомендация властей по отказу от указанных гаджетов направлена предприятиям, заявил он.

При этом сотрудникам Минпромторга уже запрещено пользоваться продукцией Apple в рабочих коммуникациях. Мера последовала за заявлением ФСБ о том, что спецслужбы используют технику американского производителя для слежки за россиянами, в том числе за российскими дипломатами.

Аналогичный запрет ввел «Ростех» и Минпросвещения. Отказаться от использования Apple пообещали и в Минцифры.