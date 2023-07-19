Чиновникам еще одного российского министерства запретят пользоваться Apple

«РГ»: сотрудникам Минпросвещения с 18 июля запретят пользоваться техникой Apple на работе

Чиновникам из Минпросвещения с 18 июля запретят пользоваться техникой Apple на работе, передает «Российская газета» со ссылкой на распоряжение и. о. главы ведомства Александра Бугаева.

Как объясняет газета, решение принято в соответствии с Доктриной информационной безопасности страны, утвержденной указом президента. В Минпросвещения считают, что запрет поможет обеспечить защиту и контроль за оборотом служебной информации.

Использовать устройства американского производителя не смогут не только служащие министерства, но и сотрудники подведомственных ему организаций. Запрет будет распространяться на деятельность, связанную с «производством, передачей и распространением любым способом информации, образующейся в ходе осуществления ими служебной и трудовой деятельности при выполнении должностных обязанностей».

В июле пользоваться iPhone в служебных целях запретили в Минпромторге. Мера последовала за заявлением ФСБ о том, что спецслужбы используют технику Apple производителя для слежки за россиянами, в том числе за российскими дипломатами. На прошлой неделе аналогичный запрет ввел «Ростех». Отказаться от использования Apple пообещали и в Минцифры, писало РИА Новости.

При этом «РГ» пишет о неком «правовом казусе», который мешает министерствам и ведомствам закупать для сотрудников технику отечественного производства на операционной системе «Аврора» на замену Apple. Такие гаджеты чиновники не смогут закупить и в обычных розничных сетях, так как они не предназначались для массового рынка. Собеседники газеты в Минпромторге заявили, что проблему планируют решить в течение 10-15 дней.

