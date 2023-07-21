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13:18, 21 июля 2023Силовые структуры

Российским таможенникам запретили пользоваться гаджетами Apple

ФТС России запретила сотрудникам пользоваться устройствами Apple в служебных целях

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Федеральная таможенная служба России запретила сотрудникам пользоваться устройствами Apple в служебных целях. Об этом сообщает РИА Новости.

Запрет российским таможенникам последовал за принятием аналогичных мер в других ведомствах.

20 июля Центризбирком России заявил, что планирует запретить сотрудникам использовать гаджеты iPhone и iPad в служебных целях.

В ряде российских организаций и ведомств уже введен такой запрет. Минпромторг, «Ростех» ввел санкции. К этому идут в Минпросвещения и в Минцифры.

Данные меры стали вводить на фоне заявления ФСБ, что спецслужбы используют технику Apple для слежки за россиянами, в том числе за российскими дипломатами.

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    Любовь Ширижик
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