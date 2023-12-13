Лопырева месяцами бесплатно жила в люкс-отеле Турции и задолжала миллионы рублей

Shot: спонсор потребовал миллионы рублей с Лопыревой за отдых в отеле Турции

Известная российская телеведущая, блогерша и модель Виктория Лопырева четыре месяца бесплатно жила в люксовом отеле Турции по «некоторой договоренности» со спонсором, который потребовал у нее 77,3 тысячи евро (около 8 миллионов рублей). Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, за отдых в Rixos Belek по системе «все включено» платила дубайская компания Entinberg Group, которой Лопырева потом обещала вернуть деньги. Однако телеведущая якобы этого не сделала, и спонсоры передали права на долг российскому ООО «ХИМЕКС», которое, в свою очередь, обратилось в суд. Сообщается, что иск не был удовлетворен из-за отсутствия доказательств.

Telegram-канал Super.ru уточняет, что сама Лопырева не знала о претензиях. По ее словам, этот вопрос касается ее супруга и его партнеров, к которым она «не имеет никакого отношения».

Ранее Виктория Лопырева оценила перспективу жизни в другой стране. Она заявила, что смогла бы жить в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

