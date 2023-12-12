Известная российская телеведущая оценила перспективу жизни в другой стране

Телеведущая Лопырева заявила, что смогла бы жить в ОАЭ, если бы не Россия

Известная российская телеведущая, блогер и модель Виктория Лопырева оценила перспективу жизни в другой стране. Об этом она высказалась в интервью для YouTube-канала «Не Пруст».

Лопырева заявила, что смогла бы жить в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), если бы не Россия. Она объяснила свой выбор тем, что в этой стране Ближнего Востока «тепло, безопасно и есть море». Телеведущая добавила, что проводит в ОАЭ большую часть жизни.

Ранее ведущий программ о путешествиях «В поисках приключений» и «Вокруг света» на канале «Россия 1» Михаил Кожухов высказался о возможности отъезда из России. Он признался, что у него в прошлом были мысли об эмиграции.

Перед этим телеведущая Елена Летучая на фоне сообщений о том, что она получила визу в США, ответила на слухи о возможной эмиграции. Она заверила, что не собирается покидать Россию.