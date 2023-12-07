Известный российский телеведущий оценил возможность эмиграции

Журналист Михаил Кожухов заявил, что у него были мысли уехать из России

Известный российский телеведущий Михаил Кожухов высказался о возможности отъезда из России. В интервью для программы RTVI «Легенда» журналист заявил, что у него были мысли об эмиграции. Запись эфира доступна на YouTube.

Кожухов рассказал, что задумывался о переезде в другую страну в 1992 году, когда работал корреспондентом в Бразилии. По словам журналиста, в итоге он решил остаться в России, поскольку ему очень нравилась его работа.

«Все, что я могу делать, так или иначе связано только с русским языком. И я не представляю себя вот сейчас, как и что я буду делать. (...) Поэтому пока мне никуда всерьез не хочется [уезжать]», — оценил возможность эмиграции телеведущий.

В том же интервью Кожухов назвал причину исчезновения с телеэкранов. Он объяснил уход с телевидения фразой «приходилось унижаться ежедневно».

Михаил Кожухов — российский журналист и телеведущий. Он приобрел известность в 2000-х годах как ведущий программы о путешествиях «В поисках приключений» на «России 1» и соведущий передачи «Вокруг света». С 2013 года возглавляет «Клуб путешествий Михаила Кожухова», который организует авторские путешествия по всему миру.