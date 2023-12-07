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16:10, 7 декабря 2023Интернет и СМИ

Экс-ведущий «России 1» объяснил уход с телевидения фразой «унижался ежедневно»

Журналист Кожухов заявил, что ушел с телевидения из-за ежедневных унижений
Михаил Кожухов

Михаил Кожухов. Фото: Сергей Бобылев / Коммерсантъ

Ведущий программ о путешествиях «В поисках приключений» и «Вокруг света» на канале «Россия 1» Михаил Кожухов рассказал, почему он пропал с телеэкранов. В интервью для программы RTVI «Легенда», запись которой доступна на YouTube, журналист объяснил уход с телевидения фразой «приходилось унижаться ежедневно».

«Мне приходилось унижаться ежедневно, пока на протяжении девяти лет я занимался производством разной телевизионной продукции. И какой-то запас унижения был исчерпан», — заявил Кожухов, говоря о том, почему он перестал работать на ТВ.

По словам журналиста, он «не Данко, чтобы вырвать сердце и освещать дорогу к светлому будущему». «Я просто не вырвал себе сердце и сказал, что я не хочу больше ходить по кабинетам. Не надо так не надо — и стал заниматься другим», — заключил экс-ведущий «России 1».

Ранее бывшая ведущая шоу «Принцип домино» на НТВ Елена Ищеева пожаловалась на ограничения на телевидении. Она заявила, что телеведущие лишены свободы в работе.

Михаил Кожухов — российский журналист. Широкую популярность он приобрел в 2000-х годах как ведущий программы о путешествиях «В поисках приключений» на «России 1» и соведущий передачи «Вокруг света». С 2013 года является главой «Клуба путешествий Михаила Кожухова», который организует авторские путешествия по всему миру.

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      Олег Давыдов
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