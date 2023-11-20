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16:42, 20 ноября 2023Интернет и СМИ

Экс-ведущая НТВ рассказала об отсутствии свободы на телевидении

Экс-ведущая НТВ Ищеева заявила, что у телеведущих нет свободы в работе

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Экс-ведущая шоу «Принцип домино» на телеканале НТВ, журналистка Елена Ищеева заявила, что в работе телеведущего есть ограничения. Об отсутствии свободы на телевидении она высказалась в интервью актеру Вячеславу Манучарову, доступном на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

Ищеева вспомнила, как однажды телеведущий Андрей Малахов пригласил ее в свое ток-шоу. Однако незадолго до начала программы редактор программы позвонил телеведущей и сообщил, что ее вычеркнули из списка участников. По ее мнению, подобное решение связано с тем, что Малахова попросили не звать Ищееву в свою программу.

«Даже великий Андрей Малахов (...) не властен ни над чем. Он всего лишь "раб лампы". За него решают люди, которые стоят за ним. Это участь всех телеведущих центрального телевидения», — высказалась журналистка. По ее мнению, телеведущие лишены свободы в работе и, в частности, в принятии важных решений.

Ранее создатель «Принципа домино» Искандер Хакимов заявил, что ссоры между его ведущими Еленой Ищеевой и Еленой Хангой возникали из-за того, что Ищеева хотела быть лучше коллеги. Другой сотрудник программы заявил, что ведущая завидовала Ханге, и поэтому между ними возникали конфликты.

Программа «Принцип домино» выходила на НТВ с 2001 по 2006 год. Ханга и Ищеева вместе вели шоу до 2004 года. Позднее Ищеева покинула проект, объяснив свой уход тем, что руководство не прислушивалось к ее мнению.

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      Мария Большакова
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