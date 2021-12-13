Создатель популярного шоу на НТВ назвал причину конфликта его ведущих

Создатель ток-шоу «Принцип домино» Искандер Хакимов назвал возможную причину конфликта ведущих программы Елены Ханги и Елены Ищеевой. По мнению основателя популярного телешоу, ссоры между звездами могло вызывать желание Ищеевой быть лучшей и задавать свои вопросы в передаче. Об этом он заявил в эфире программы «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ, выпуск доступен на YouTube.

«Она (Ищеева — прим. "Ленты.ру") хотела быть лучшей, именно это толкало ее мотать головой и говорить свои вопросы [на шоу] в ту пору, когда она четко понимала, что вопрос должен быть другим. Именно это, наверное, толкало ее на какие-то конфликты с ее соведущий Леной Хангой», — объяснил Хакимов. Он охарактеризовал Хангу как командного игрока, а Ищееву — как пионера.

О разногласиях между соведущими также высказался сотрудник программы Евгений Дегтяренко. Он назвал конфликты между телезвездами женскими разборками. «Она (Ищеева — прим. "Ленты.ру") немного завидовала, конечно, Ханге. И ей все время хотелось, чтобы она была первая ведущая», — рассудил Дегтяренко.

Ищеева, комментируя в «Новых русских сенсациях» сложные отношения с Хангой, заявила, что соведущая боролась с ней и создавала ей невыносимую атмосферу во время работы над «Принципом домино». Ханга в свою очередь рассказала, что у них с бывшей коллегой наверняка были стычки, однако она о них не помнит. Ведущая заявила, что запомнила только веселые моменты из совместной работы. При этом обе телезвезды опровергли слухи о том, что они якобы поссорились из-за более высокой зарплаты Ханги.

Ток-шоу «Принцип домино» выходило на телеканале НТВ с 2001-го по 2006 год. Программа была посвящена обсуждению различных жизненных ситуаций. Ханга и Ищеева совместно вели ее с 2001-го по 2004 год. Ищеева покинула проект в 2004 году, объяснив уход тем, что программа исчерпала себя, а руководство было глухо к ее идеям. Впоследствии обе ведущие высказывались о конфликте друг с другом.

Ранее Ханга смутила своего коллегу Бориса Корчевникова в эфире программы «Судьба человека». Телеведущая спросила его о том, какие синонимы к слову «секс» можно называть в прямом эфире. Корчевников в ответ растерялся.