Пожилые супруги завели восемь любовников ради спасения брака

Пожилая супружеская пара из США утверждает, что спасти брак им помогло решение завести любовников. Об этом сообщает Daily Mail.

60-летняя Лиза Вэн Сэнд и 63-летний Эверетт Харлоу из штата Флорида поженились в 1987 году. Супруги всегда были открыты друг другу и обсуждали проблемы, возникающие в их взаимоотношениях. Еще в 2010 году они поняли, что не смогут в полной мере удовлетворять потребности друг друга. Это произошло после того, как Харлоу изменил Сэнд с их общей подругой.

Мужчина сразу признался в неверности жене. Вскоре выяснилось, что он нуждается в сексе с женщинами с высоким половым влечением, которого не было у Сэнд. А она, в свою очередь, чувствовала потребность в романтике. Пара решила остаться вместе и завести любовников, чтобы найти в них те качества, которых не хватало друг в друге.

С того момента Харлоу успел завести пять любовниц, а у Сэнд появились три партнера, с которыми она регулярно ходит на свидания. Женщина рассказала, что не занималась сексом с мужем уже два года. Несмотря на это, она утверждает, что в настоящий момент их отношения крепче, чем когда-либо. Супруги рассказывают друг другу о своих любовниках и даже помогают собираться на свидания с ними. Более того, Харлоу лично знаком с некоторыми из партнеров жены и даже считает их своими друзьями.

Супруги отметили, что никогда не ревновали друг друга к любовникам. «Мы прекрасно проводим с ними время, но в конечном счете всегда будем выбирать друг друга», — уверена Сэнд.

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