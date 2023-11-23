Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:15, 23 ноября 2023Из жизни

Профессиональная любовница рассказала о необычных желаниях женатых мужчин

Фото: Lance Reis / Unsplash

54-летняя Гвенет Ли, которую называют «самой знаменитой профессиональной любовницей Великобритании», рассказала о клиентах. Ее слова приводит Daily Mirror.

Ли проработала в секс-индустрии несколько десятилетий и заметила, что в последнее время спрос на ее услуги сильно возрос. Она уверена, что женатые мужчины стали «более отчаянными, в попытке убежать от действительности». Женщина отметила, что состоятельные клиенты стали чаще обращаться к ней с необычными желаниями. Теперь они хотят не столько секса, сколько искреннего общения.

«Один любовник сказал: "Ты как глоток кислорода, когда нечем дышать". Это очень трогательно, и я всегда готова поддержать их, но все же приходится сохранять дистанцию. Я могу вступить с ними в интимную связь, но я не терапевт», — сказала Ли.

Материалы по теме:
«Мне очень нужны были деньги» Школьниц принуждали сниматься в порно. На них заработали миллионы, а потом опозорили
«Мне очень нужны были деньги»Школьниц принуждали сниматься в порно. На них заработали миллионы, а потом опозорили
3 ноября 2019
«Они зарабатывают на моей травме» Крупнейший в мире порносайт обвинили в заработке на насилии и педофилии. Как это изменит мир порно?
«Они зарабатывают на моей травме»Крупнейший в мире порносайт обвинили в заработке на насилии и педофилии. Как это изменит мир порно?
10 декабря 2020

Сейчас она встречается сразу с пятью мужчинами, и считает, что возросшая популярность ее услуг связана с тем, что люди более разобщены чем раньше. Ли также сказала, что не испытывает угрызений совести, потому что женатые клиенты приходят к ней не только за удовлетворением сексуальных нужд, но и за эмоциональной близостью, которой не находят в отношениях с супругами.

«Это очень печально, но жены этих мужчин просто не знают их. А они не могут поговорить с друзьями или родными, потому что те не поймут их на том уровне, на котором понимает любовница», — подытожила женщина.

Гвенет Ли живет на две страны: она периодически бывает в Лондоне и Калифорнии (США). В обоих местах у нее есть любовники, которые обеспечивают ей роскошную жизнь. Ли признает, что, несмотря на множество плюсов в общении с миллионерами, ей некомфортно из-за их расстроенных жен, которые часто пытаются связаться с ней.

Ранее сообщалось, что в Австралии бывшая эскортница отказалась от «греховной» жизни и стала работать учительницей в воскресной школе. Женщина дала обет безбрачия и уже два года не вступает в отношения с мужчинами.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Командир российского корабля погиб при атаке безэкипажного катера ВСУ. Что известно о военном?

      «Ураганы» на вооружении российской армии заменят на высокоточные «Торнадо-С»

      Путин поручил регионам предоставить участникам СВО субсидии на газификацию

      В России создали воду с необычным свойством

      Таможенник изнасиловал пьяную туристку и пошел под суд

      В США заявили о неминуемой капитуляции Украины перед Россией

      В Польше сообщили о важном решении по Украине

      Профессиональная любовница рассказала о необычных желаниях женатых мужчин

      На Западе предрекли ускорение поражения Украины

      Акт «силовой» мобилизации в украинском городе попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости