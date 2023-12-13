Участник популярного шоу на ТНТ рассказал о не вошедших в эфир эпизодах

Комик Маласаев: за кулисами «Новых звезд в Африке» участники смеялись и играли

Российский стендап-комик, участник популярного шоу на ТНТ «Новые звезды в Африке» Константин Маласаев раскрыл закулисье проекта. В интервью «Телепрограмме» он рассказал об эпизодах, которые не вошли в эфир.

«Многое в эфир не входит: [участники "Новых звезд в Африке"] много смеялись, играли в кастрюльку и в крокодила. Это никогда не входит в эфир. Много разговоров, интриг и всего остального, чего не показывают из-за хронометража», — заявил Маласаев.

По его словам, когда несколько участников уезжали на испытание, то оставшиеся звезды пытались развлечь себя. В частности, Маласаев вспомнил, как он и несколько других героев проекта ловили рыбу с помощью червяка и палок. «Мы с этими палками, как дураки, стояли на берегу по часу-два, ничего не подплывало. Но это было хоть какое-то развлечение», — объяснил комик.

Ранее звезда шоу Comedy Woman Елена Борщева, также участвовавшая в «Новых звездах в Африке», призналась, что ее разочаровал Константин Маласаев. По словам юмористки, коллега отказался помогать ей в одном испытании на проекте.