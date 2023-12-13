Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:38, 13 декабря 2023Мир

Прославившегося антироссийской политикой Сикорского назначили главой МИД Польши

Радослав Сикорский вновь возглавил МИД Польши

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Министерство иностранных дел (МИД) Польши вновь возглавил Радослав Сикорский, известный своими антироссийскими заявлениями. Об этом сообщает Newsweek Polska.

Сикорский был приведен к присяге вместе с другими министрами кабинета премьера страны Дональда Туска утром 13 декабря. Ранее он был главой МИД Польши с 2007 по 2014 год в правительстве Туска.

Сикорский является ветераном польской политики: он занимал должности министра обороны с 2005 до 2007 года и был спикером Сейма с 2014 по 2015 год. Также министр неоднократно отмечался антироссийскими высказываниями и заявлял, что принимал участие в боевых действиях в Афганистане против советских войск с оружием в руках.

В январе 2023 года Сикорский заявил, что предыдущее правительство Польши рассматривало вариант раздела Украины в начале специальной военной операция (СВО) России на Украине. В ответ бывший премьер-министр страны Матеуш Моравецкий опроверг его заявления, призвав оппозицию не поддерживать Сикорского.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Крупный аэропорт на юге России откроют впервые после начала СВО. Когда можно будет полететь туда?

      Канье Уэста обругали в сети за выступление в капюшоне в стиле «Ку-клукс-клана»

      Самая известная комета направилась к Земле

      Прославившегося антироссийской политикой Сикорского назначили главой МИД Польши

      Женщина пожаловалась на «аллергию на себя»

      В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы

      В США заявили о проигрыше Запада в войне с Россией

      Белоруссия приготовилась к росту дефицита бюджета

      ФСБ задержала полицейского за вымогательство крупной суммы за секс

      В США признали способность России подавлять американское высокоточное оружие

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости