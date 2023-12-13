Прославившегося антироссийской политикой Сикорского назначили главой МИД Польши

Радослав Сикорский вновь возглавил МИД Польши

Министерство иностранных дел (МИД) Польши вновь возглавил Радослав Сикорский, известный своими антироссийскими заявлениями. Об этом сообщает Newsweek Polska.

Сикорский был приведен к присяге вместе с другими министрами кабинета премьера страны Дональда Туска утром 13 декабря. Ранее он был главой МИД Польши с 2007 по 2014 год в правительстве Туска.

Сикорский является ветераном польской политики: он занимал должности министра обороны с 2005 до 2007 года и был спикером Сейма с 2014 по 2015 год. Также министр неоднократно отмечался антироссийскими высказываниями и заявлял, что принимал участие в боевых действиях в Афганистане против советских войск с оружием в руках.

В январе 2023 года Сикорский заявил, что предыдущее правительство Польши рассматривало вариант раздела Украины в начале специальной военной операция (СВО) России на Украине. В ответ бывший премьер-министр страны Матеуш Моравецкий опроверг его заявления, призвав оппозицию не поддерживать Сикорского.