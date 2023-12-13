Медведев разобрал три тезиса из «симптоматичной» речи Байдена об Украине
Президент США Джо Байден изменил свой взгляд на благоприятный для Украины исход специальной военной операции (СВО). Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram.
Перед этим Медведев проанализировал три тезиса из «симптоматичной» речи главы Белого дома на фоне визита в США президента Украины Владимира Зеленского. «Победа означает, что Украина является независимым государством и она может защитить себя сегодня и сдержать дальнейшую агрессию», — заявил Байден.
Во-первых, по мнению Медведева, президента США больше не волнуют границы и суверенитет Украины. Победа «уже в том, что страна просто останется, а не исчезнет с карты мира», — отметил Медведев, при этом слово «страна» он взял в кавычки.
Затем зампред Совбеза обратил внимание на слова Байдена о возможности Украины защитить себя. «Обратите внимание: просто защитить. И только сегодня, а не завтра», — написал Медведев. В речи президента США больше нет слов о наступлении украинских войск, подчеркнул он.
В-третьих, Байден сказал о необходимости Киева «сдержать дальнейшую агрессию», причем под этим подразумевается «сдержать сама», считает Медведев. Из слов главы Белого дома следует, что речь не идет о помощи союзников, отметил он.
«Ну, как говаривал Ильич, это коренная перемена наших взглядов на социализм», — резюмировал зампред Совбеза России. В этой связи он напомнил об усмешке Байдена после вопроса о победе Украины в конфликте.