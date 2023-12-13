Медведев разобрал три тезиса из «симптоматичной» речи Байдена об Украине

Медведев: Байден изменил свое мнение о благоприятном для Киева исходе СВО

Президент США Джо Байден изменил свой взгляд на благоприятный для Украины исход специальной военной операции (СВО). Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram.

Перед этим Медведев проанализировал три тезиса из «симптоматичной» речи главы Белого дома на фоне визита в США президента Украины Владимира Зеленского. «Победа означает, что Украина является независимым государством и она может защитить себя сегодня и сдержать дальнейшую агрессию», — заявил Байден.

Во-первых, по мнению Медведева, президента США больше не волнуют границы и суверенитет Украины. Победа «уже в том, что страна просто останется, а не исчезнет с карты мира», — отметил Медведев, при этом слово «страна» он взял в кавычки.

Затем зампред Совбеза обратил внимание на слова Байдена о возможности Украины защитить себя. «Обратите внимание: просто защитить. И только сегодня, а не завтра», — написал Медведев. В речи президента США больше нет слов о наступлении украинских войск, подчеркнул он.

В-третьих, Байден сказал о необходимости Киева «сдержать дальнейшую агрессию», причем под этим подразумевается «сдержать сама», считает Медведев. Из слов главы Белого дома следует, что речь не идет о помощи союзников, отметил он.

«Ну, как говаривал Ильич, это коренная перемена наших взглядов на социализм», — резюмировал зампред Совбеза России. В этой связи он напомнил об усмешке Байдена после вопроса о победе Украины в конфликте.