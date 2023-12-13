Байден усмехнулся после вопроса о победе Украины в конфликте

Байден на встрече с Зеленским усмехнулся после вопроса о победе Украины

Американский президент Джо Байден усмехнулся после вопросов журналистов о победе Украины в конфликте с Россией и его отношении к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, пишет РИА Новости.

Глава государства провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским, в ходе которой журналисты поинтересовались у Байдена, хочет ли он победы Украины в конфликте, а также о том, злится ли он на израильского премьера. Одновременно с этими вопросами президенту США задали и другие, однако в ответ политик лишь усмехнулся и улыбнулся. При этом неизвестно, какой из вопросов вызвал у него такую реакцию.

Ранее Зеленский на встрече с Байденом затруднился ответить на вопрос журналистов о способности Украины победить в конфликте без помощи США. Отмечается, что украинский лидер ничего не сказал, но слегка пожал плечами.