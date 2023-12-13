Зеленского поставили в тупик вопросом о шансах Украины на победу

Зеленский не смог ответить на вопрос о шансах Украины на победу без помощи США

Владимир Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом в Белом доме затруднился ответить на вопрос журналистов о способности Украины победить в конфликте с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

Агентство приводит слова неназванного репортера агентства Bloomberg, которой удалось пообщаться с украинским лидером на встрече с Байденом в Овальном кабинете. «Я спросила Зеленского, сможет ли он Украина одержать верх над Россией без большей помощи США. Он ответил без слов, слегка пожав плечами», — сообщила журналист.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что для выделения нового пакета помощи Украине Зеленский должен представить конгрессменам внятную стратегию.