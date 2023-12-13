Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:40, 13 декабря 2023Среда обитания

Москвичей предупредили о метели

В МЧС жителей столицы предупредили о метели и снежных заносах 14 декабря

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Москве в четверг, 14 декабря, и пятницу, 15 декабря, ожидаются сильный снег и гололедица. Об этом говорится в Telegram-канале столичного МЧС со ссылкой на синоптиков Росгидромета.

Непогода ожидается с 15:00 14 декабря до 12:00 15 декабря. В Москву благодаря южному циклону и его атмосферным фронтам придут сильный снег, ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами до 17 метров в секунду, местами метель и снежные заносы, на дорогах гололедица.

Автомобилистам рекомендовали снизить скорость движения в неблагоприятных условиях, а также увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных обгонов, перестроений и опережений.

Жителям столицы посоветовали парковать автомобили вдали от деревьев, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Ранее сообщалось, что пришедший в Москву циклон «Ваня» принесет в столицу рекордные осадки. По прогнозам синоптиков, к пятнице, 15 декабря, уровень сугробов может подняться до 50 сантиметров, осадков выпадет от 60 до 70 процентов месячной нормы.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Три человека подорвались на мине в Белгородской области

      Путин определил чрезвычайный план России

      Экс-депутат Госдумы опроверг сообщения об отношениях дочери с Крузом

      Популярный комик описал участие в шоу на ТНТ словами «невнятное мясо было»

      Выбирающим между арендой и покупкой жилья россиянам дали совет

      Туристы из трех стран мира массово устремились в Россию по новым визам

      Более 18 миллионов рублей украли из бюджета при реализации нацпроекта

      Аналитик допустил новый скачок курса доллара к концу года

      В Подмосковье приостановили регистрацию автомобилей и выдачу водительских прав

      Речь главы ЕК в Европарламенте завершилась под собачий лай

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости