Москвичей предупредили о метели

В МЧС жителей столицы предупредили о метели и снежных заносах 14 декабря

В Москве в четверг, 14 декабря, и пятницу, 15 декабря, ожидаются сильный снег и гололедица. Об этом говорится в Telegram-канале столичного МЧС со ссылкой на синоптиков Росгидромета.

Непогода ожидается с 15:00 14 декабря до 12:00 15 декабря. В Москву благодаря южному циклону и его атмосферным фронтам придут сильный снег, ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами до 17 метров в секунду, местами метель и снежные заносы, на дорогах гололедица.

Автомобилистам рекомендовали снизить скорость движения в неблагоприятных условиях, а также увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных обгонов, перестроений и опережений.

Жителям столицы посоветовали парковать автомобили вдали от деревьев, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Ранее сообщалось, что пришедший в Москву циклон «Ваня» принесет в столицу рекордные осадки. По прогнозам синоптиков, к пятнице, 15 декабря, уровень сугробов может подняться до 50 сантиметров, осадков выпадет от 60 до 70 процентов месячной нормы.