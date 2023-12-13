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08:00, 13 декабря 2023Интернет и СМИ

Врачи назвали «абсолютного врага мозга»

Фото: Smit Patel / Unsplash

Терапевт Елена Малышева, а также ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявили, что употребление алкоголя негативно влияет на работу мозга. Выпуск передачи, в котором врачи назвали разрушающую мозг привычку, доступен на сайте телеканала.

Специалисты назвали алкоголь абсолютным врагом мозга. «Алкоголь — это прямой нейротоксический яд, который поражает мозг», — объяснил Продеус.

Медики также рассказали, что хорошей работе мозга способствует спорт, так как именно физическая нагрузка дает возможность через мозг прокачивать большое количество крови. Малышева добавила, что спорт буквально «промывает мозг». «Физические нагрузки дают возможность мозгу получать достаточное количество и кислорода, и питательных веществ, и удалять все те вещи, которые не нужны нашему мозгу», — заключил Продеус.

Ранее Малышева призвала гипертоников избегать шипучих таблеток. Как объяснила врач, в них содержится соль, которая приводит к повышению давления.

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      Олег Давыдов
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