Врач призвала гипертоников избегать одной группы лекарств

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева предостерегла людей с повышенным давлением от одной группы лекарств. О том, какие препараты не следует принимать гипертоникам, она рассказала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Выпуск передачи доступен на Rutube.

Малышева призвала гипертоников избегать шипучих таблеток. Как объяснила врач, в них содержится соль, которая приводит к повышению давления.

«Возникает вопрос: много ли соли в шипучей таблетке? Например, в [шипучей] таблетке парацетамола (…) содержится 500 миллиграммов соли. То есть в двух таблетках — [один] грамм [соли]. Это много. Если за день вы выпьете по две таблетки четыре раза, вы съедите чайную ложку соли», — порассуждала она.

Ранее Елена Малышева, а также ее соведущие, иммунолог Андрей Продеус и кардиолог Герман Гандельман, в программе «Жить здорово!» на Первом канале назвали неожиданную пользу лени. По их словам, люди, которые ленятся, в 14 раз чаще думают о перспективах и задачах и более креативно мыслят, чем те, кто не находится в этом состоянии.