Врачи назвали неожиданную пользу лени

Терапевт Елена Малышева, а также ее соведущие, иммунолог Андрей Продеус и кардиолог Герман Гандельман, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали неожиданную пользу лени. Выпуск передачи, в котором врачи высказались о ее влиянии на организм, доступен на сайте телеканала.

Специалисты заявили, что лень является защитной реакцией организма на стрессовые ситуации.«Когда мы в состоянии лени, стресс уходит, давление уходит, нам становится хорошо, риски гипертонии, тромбоза, инсульта, инфаркта уменьшаются», — объяснил Продеус.

По словам врачей, во время стресса расходуются запасы энергии, которые необходимо восстанавливать. «Поэтому после каких-то больших событий, больших достижений человек должен лениться», — пояснила Малышева. Кроме того, отметил Продеус, люди, которые находятся в состоянии лени, в 14 раз чаще думают о перспективах и задачах и более креативно мыслят.

Врачи подчеркнули, что лень после продуктивной работы полезна. Если же лень возникает постоянно, она является признаком заболевания. «Первое — это депрессия, у человека нет сил ничего делать, вторая — это сердечная недостаточность: если у человека сердце работает плохо, у него тоже нет сил. Третье — недостаточность надпочечников», — пояснил Гандельман и добавил, что часто упадок сил также является признаком анемии.

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