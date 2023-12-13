Девушка зашла в интернет и узнала неожиданный факт о прошлом семьи

Пользовательница Reddit с ником HeadInTheClouds916 поделилась историей о том, как она зашла в интернет, чтобы узнать о прошлом семьи, и наткнулась на неожиданный факт. Как уточнила девушка, она выяснила, что ее прабабушка в молодости попала в тюрьму.

По словам авторши поста, она обнаружила в сети материалы, свидетельствующие о том, что в 1940-х годах ее прабабушка была арестована за нарушение закона. К посту девушка прикрепила снимок документа, из которого следует, что ее родственницу задержали за то, что она угнала машину и разобрала ее на запчасти. В нем также указано, что на момент совершения преступления правонарушительнице было 22 года.

«Вы из хорошей семьи», «Ваша прабабушка была крепким орешком», — пошутили комментаторы под постом. «Ух ты, ваша прабабушка угоняла автомобили! Что за женщина! Надеюсь, она встала на правильный путь и прожила хорошо жизнь», — обратился к авторше еще один пользователь.

Ранее мужчина рассказал на Reddit, как он заглянул в компьютер тестя и узнал о нем неприятный факт. Публикация вызвала обсуждения в сети: комментаторы дали пользователю советы о том, как ему поступить с секретом.