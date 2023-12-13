Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:15, 13 декабря 2023Интернет и СМИ

Девушка зашла в интернет и узнала неожиданный факт о прошлом семьи

Фото: Fares Nimri / Unsplash

Пользовательница Reddit с ником HeadInTheClouds916 поделилась историей о том, как она зашла в интернет, чтобы узнать о прошлом семьи, и наткнулась на неожиданный факт. Как уточнила девушка, она выяснила, что ее прабабушка в молодости попала в тюрьму.

По словам авторши поста, она обнаружила в сети материалы, свидетельствующие о том, что в 1940-х годах ее прабабушка была арестована за нарушение закона. К посту девушка прикрепила снимок документа, из которого следует, что ее родственницу задержали за то, что она угнала машину и разобрала ее на запчасти. В нем также указано, что на момент совершения преступления правонарушительнице было 22 года.

«Вы из хорошей семьи», «Ваша прабабушка была крепким орешком», — пошутили комментаторы под постом. «Ух ты, ваша прабабушка угоняла автомобили! Что за женщина! Надеюсь, она встала на правильный путь и прожила хорошо жизнь», — обратился к авторше еще один пользователь.

Ранее мужчина рассказал на Reddit, как он заглянул в компьютер тестя и узнал о нем неприятный факт. Публикация вызвала обсуждения в сети: комментаторы дали пользователю советы о том, как ему поступить с секретом.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Мошенники получают полный доступ к телефону жертвы. Центробанк раскрыл мошенническую схему с купюрой в 5000 рублей

      Такер Карлсон высказался о возможности стать вице-президентом США

      Конгрессвумен обвинила Пентагон в одержимости иностранными войнами

      В Великобритании высказались о будущем Украины в НАТО

      Starlink обеспечат портативными дата-центрами

      Девушка зашла в интернет и узнала неожиданный факт о прошлом семьи

      В Мариуполе восстановили работу металлургического комбината

      В США допустили отправку американских военных на Украину

      Сенатор заявил о призрачных шансах Киева на помощь США до конца года

      Зеленского уличили в блефе в вопросе вооружения ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости