Мужчина заглянул в компьютер ушедшего из жизни тестя и узнал неприятный факт

Мужчина с ником SearchHistorian27 рассказал на Reddit, как он заглянул в компьютер недавно ушедшего из жизни тестя и узнал о нем неприятный факт. В комментариях к посту многие дали мужчине советы о том, как ему поступить с секретом.

По словам рассказчика, его тесть ушел из жизни после длительной борьбы с раком. Мужчина отметил, что его жена с трудом переживает потерю, так как у нее всегда были очень близкие отношения с отцом.

Рассказчик вызвался помочь семье жены с организацией прощания. Теща попросила его поискать в компьютере тестя какие-либо фотографии или заметки для слайд-шоу, которое они показали бы на церемонии. Мужчина подчеркнул, что изначально не был в восторге от идеи просматривать файлы в чужом компьютере, но в итоге не стал отказывать теще в помощи.

«Я искал в файлах и папках что-нибудь сентиментальное. Сначала нашел фото, на котором он целует женщину. Я подумал, что это моя теща, но при внимательном рассмотрении оказалось, что это не так», — поделился автор поста. Он добавил, что следом наткнулся на открытую вкладку с форума, на котором тесть переписывался с женщиной. Мужчина прочитал его сообщения и узнал, что тесть более года встречался с ней. «По сообщениям стало понятно, что его жена и дочери не знали об этом», — уточнил герой истории.

Мужчина признался, что не знает, как ему поступить с секретом тестя. «На данный момент ничего хорошего не выйдет, если ты расскажешь об этом. Держи это при себе», «На твоем месте я бы поговорил с женой после прощания и принял решение вместе с ней. Или же позволил бы ей принять решение», — высказались о ситуации комментаторы. Некоторые пользователи Reddit также подчеркнули, что если впоследствии выяснится, что мужчина знал об измене тестя, но промолчал, то он может попасть в неприятное положение.

Спустя некоторое время автор поста обновил публикацию и добавил, что решил не рассказывать семье жены о своем открытии. Он заявил, что удалит всю информацию об изменах с компьютера тестя, но некоторую сохранит к себе на случай того, если когда-нибудь ему все же понадобится открыть семье правду.

Ранее пользовательница Reddit рассказала о том, как приехала домой раньше обычного и сделала о своем парне неожиданное открытие. По словам девушки, после этого ее бойфренд сильно расстроился и уехал к отцу.