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12:23, 13 декабря 2023Интернет и СМИ

Доктор Мясников объяснил свои слова о бесполезности диспансеризации

Врач Мясников заявил, что не выступает против диспансеризации

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников объяснил свои слова о бесполезности прохождения диспансеризации. Свое отношение к медицинскому осмотру специалист раскрыл в посте, опубликованном в Telegram.

Мясников заявил, что не выступает против диспансеризации. По словам доктора, он имел в виду, что медицинский осмотр должен быть индивидуальным для каждого человека, а не ограничиваться лишь общими анализами.

«Диспансеризация должна предполагать изначально опрос пациента, разговор с ним, врач должен уметь распознать факторы риска к тому или иному заболеванию, знать эти факторы риска, быть способен компоновать пациентов по их индивидуальным характеристикам в зависимости от генетики, наличия вредных привычек, образа жизни, питания и так далее», — разъяснил свою позицию телеведущий.

Публикации, в которых утверждалось, что Мясников назвал диспансеризацию бессмысленной, вышли в СМИ 12 декабря. В разговоре с «Общественной службой новостей» доктор заявил, что ежегодный медицинский осмотр не помогает выявить онкологические заболевания и болезни сердца. «Нельзя назначать всем одно и то же — это профанация. Общий анализ крови, стандартная биохимия, колоноскопия после 50 — это достаточно мало», — также сказал он. В то же время Мясников уточнял, что врач во время диспансеризации должен расспросить пациента о его образе жизни, а также о болезнях родственников.

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      Олег Давыдов
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