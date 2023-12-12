Доктор Мясников заявил о бессмысленности диспансеризации

Врач Мясников: диспансеризация не помогает выявить онкологические заболевания

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников назвал прохождение диспансеризации бессмысленным. В разговоре с «Общественной службой новостей» доктор заявил, что ежегодный медицинский осмотр не помогает выявить онкологические заболевания и болезни сердца.

По словам Мясникова, современные исследования показали, что разницы по смертности от онкологических и сердечно-сосудистых болезней между людьми, которые проходили диспансеризацию ежегодно, и теми, кто пропускал ее, нет. Врач объяснил это тем, что во время диспансеризации человек сдает общие анализы, которых не хватает для того, чтобы обнаружить у него признаки развития серьезного заболевания.

«Нельзя назначать всем одно и то же — это профанация. Общий анализ крови, стандартная биохимия, колоноскопия после 50 — это достаточно мало», — высказался Мясников. Он подчеркнул, что считает прохождение диспансеризации бессмысленным. Как отметил специалист, врач должен расспросить пациента о его образе жизни, а также о болезнях родственников, чтобы выяснить, какие болезни могут грозить именно ему.

Ранее Мясников оценил эффективность распространенного способа лечения простуды. Он рассказал, что употребление алкоголя в небольшом количестве не поможет побороть развивающуюся болезнь.