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09:07, 13 декабря 2023Мир

Во Франции узнали о ярости американских политиков из-за речи Зеленского

Филиппо: наглость Зеленского погубила надежды Украины на крупную помощь от США

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз подтолкнул страну к катастрофе. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.

По его словам, украинский лидер проявил наглость, заявив в Конгрессе США, что «любой американский чиновник, который откажется голосовать за план помощи Киеву в размере 61 миллиарда долларов, является "марионеткой Путина"». «Новая катастрофа для Зеленского, который сегодня совершил очень большую ошибку», — написал французский политик.

Филиппо отметил, что конгрессмены пришли в ярость от такого заявления. «Зеленский потерял хорошую возможность промолчать», — резюмировал он.

Ранее Зеленский на встрече с Байденом затруднился ответить на вопрос журналистов о способности Украины победить в конфликте без помощи США. Отмечается, что украинский лидер ничего не сказал, но слегка пожал плечами.

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      Марина Совина
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