Назван дешевый способ уменьшить количество конденсата на окнах зимой

«БелНовости»: уменьшить количество конденсата на окнах поможет моющее средство

Избавиться от лишней влаги, которая образуется на окнах зимой, поможет средство для мытья посуды. Дешевый способ уменьшить количество конденсата на стеклах назвали эксперты издания «БелНовости».

Эксперты отметили, что лишняя влага на окнах может появляться зимой во время приготовления пищи на кухне либо длительного проветривания, и если не убирать ее, это чревато образованием сырости и плесени. Для того чтобы уменьшить количество конденсата, они порекомендовали нанести жидкость для мытья посуды на окно так, чтобы стекло было полностью покрыто средством. При этом специалисты посоветовали не вытирать размазанное средство тряпкой или салфеткой и дать ему высохнуть естественным способом. После этого, заверили они, количество влаги на окнах заметно сократится.

Ранее эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Ангелина Суркова предупредила россиян об опасности постоянного запотевания окон. Она подчеркнула, что помимо появления плесени и грибка конденсат приводит к коррозии металлических элементов и повреждению мебели, подоконников, уплотнительных материалов, деревянных и пластиковых рам и их разбуханию.