Россиян предупредили об опасности постоянного запотевания окон

Эксперт Суркова: регулярное запотевание окон способно привести к росту грибка

Постоянное запотевание окон способно привести к повреждению подоконника либо мебели. Об этой и других опасностях регулярного появления конденсата на окнах россиян предупредила эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Ангелина Суркова в разговоре с «Известиями».

Среди причин постоянного запотевания окон специалист выделила неисправность системы вентиляции, из-за которой приток свежего воздуха блокируется, а воздух застаивается, продуваемость оконных рам либо дверных проемов, а также поступление влаги из подвалов и крыш — особенно если они плохо изолированы. Помимо этого, скопление влаги на окнах может появляться при приготовлении пищи и сушке белья в помещении.

Суркова отметила, что, кроме повреждения мебели и подоконника, конденсат приводит к коррозии металлических элементов, повреждению уплотнительных материалов, деревянных и пластиковых рам, а также к разбуханию последних. Если не удалять влагу должным образом, это может спровоцировать рост плесени и грибка.

Для предотвращения запотевания окон эксперт порекомендовала выяснить и устранить конкретную причину ее появления. Так, если оконные рамы продуваются, на полости понадобится нанести монтажную пену, а при неисправности системы вентиляции придется устранить засорение вытяжки. Суркова также посоветовала россиянам регулярно протирать стекла и рамы от пыли и грязи и использовать специальные средства для мытья стекол, помогающие предотвратить запотевание. «Проверяйте состояние уплотнителей и при необходимости заменяйте их. Чаще проветривайте помещение, чтобы избежать повышенной влажности», — добавила она.

Бороться с запотеванием окон помогают и осушители воздуха, конденсирующие водяной пар на холодной поверхности и впоследствии собирающие воду в специальный резервуар.

«Адсорбционные осушители используют абсорбент, такой как силикагель, для удаления влаги из воздуха. Конденсационные осушители работают путем охлаждения воздуха ниже точки росы, что приводит к конденсации водяных паров», — пояснила эксперт. При выборе осушителя она порекомендовала обратить внимание на его производительность, уровень шума, энергопотребление и цену. Часть моделей оснащена функциями дистанционного управления, автоматического режима работы, таймера и индикатора влажности.

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