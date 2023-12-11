Раскрыты простые способы избавиться от моли в квартире

Мята, розмарин и гвоздика помогут избавиться от моли в квартире

Избавиться от моли в квартире поможет устранение привлекательных для насекомого условий — сырости и волокон с кератином. Этот и другие простые способы спасти жилье от вредителей раскрыли эксперты издания «БелНовости».

Специалисты советуют убрать из шкафов грязную одежду — пот и грязь привлекают насекомое. Кроме того, вещи после стирки нужно хорошо просушить, прежде чем складывать куда-либо. Полезными также будут натуральные средства — моль отпугнут мята, розмарин, гвоздика, кедр и лаванда.

Несколько капель такого масла нужно смешать с водой и взболтать в пульверизаторе, а затем распылить в шкафу и в помещении.

Ранее дачникам назвали культуры для борьбы с садовыми вредителями. Речь идет о льне и календуле, которые отпугивают колорадских жуков своим запахом. Высаживать эти растения эксперт советует рядом с картошкой. Отогнать круглых червей можно, высадив в огороде рожь: нематодам не нравится вещество, которое выделяют ее корни. Аромат бархатцев и укропа также отвадит от грядок паразитов.