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14:28, 13 декабря 2023Культура

Названа претендовавшая на главную роль в «Барби» вместо Марго Робби актриса

Энн Хэтэуэй могла исполнить главную роль в фильме «Барби» вместо Марго Робби

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Американская актриса Энн Хэтэуэй в подкасте Happy Sad Confused рассказала, что могла исполнить главную роль в фильме «Барби» вместо Марго Робби. Ее слова передает ScreenRant.

Артистка поведала, что ее рассматривали на роль куклы в 2017 году, когда режиссером картины должна была выступить Алетия Джонс. Однако позже проектом занялась студия Warner Bros. в сотрудничестве с режиссером Гретой Гервиг, которые утвердили на роль австралийскую актрису Марго Робби.

В ходе подкаста Хэтэуэй призналась, что новая версия «Барби» ей понравилась, а также подчеркнула, что вряд ли кто-нибудь мог сыграть роль Барби лучше, чем Робби.

«Марго просто великолепна — и точка. То, что она делает как творческая личность и продюсер, невероятно волнующе и вдохновляюще для меня. Я очень рада за нее и за фильм», — призналась артистка.

Ранее стало известно, что фильм «Барби» был номинирован в девяти категориях премии «Золотой глобус».

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      Анастасия Астахова
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