В России начали продавать заменивший Nissan X-Trail китайский кроссовер

В России стартовали продажи китайского кроссовера Venucia V-Online за ₽3,39 млн

На российском авторынке появился новый кроссовер — китайский Venucia V-Online. Разработали автомобиль Dongfeng и Nissan. Новинку можно рассматривать как замену Nissan X-Trail, пишет Аutonews.

Переднеприводный кроссовер оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 190 лошадиных сил. Двигатель работает в тандеме с семиступенчатым «роботом». Venucia V-Online разгоняется до 100 километров в час за 8,8 секунды. Автомобиль выделяют узкие фары, единая светодиодная полоса фонарей, спортивный спойлер, панорамная крыша, рельефный капот и 18-дюймовые колесные диски. В салоне машины установлены цифровая приборная панель и большой экран мультимедийной системы.

Сейчас новый автомобиль доступен в России только в комплектации Elite. Цены на машину начинаются от 3,39 миллиона рублей. В автомобиле этой комплектации есть круиз-контроль, водительское сиденье с электрорегулировкой в шести направлениях, камеры кругового обзора и беспроводная зарядка для смартфона.

После начала военных действий на Украине многие зарубежные автобренды покинули российский рынок, а на их место пришли китайские производители. В 2023 году китайских автомобилей стало так много, что на складах российских дилеров за девять месяцев скопилось 175 тысяч машин. Причем в 2022 году наблюдалась обратная картина: автомобилей не хватало, а теперь производителям надо конкурировать за покупателя.