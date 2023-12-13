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14:05, 13 декабря 2023Путешествия

Объехавшего полмира 89-летнего путешественника из России обманул «сотрудник ФСБ»

89-летнего путешественника из России обманули на 750 тысяч рублей

Фото: Unsplash

Мошенник, представившийся сотрудником ФСБ, обманул 89-летнего путешественника из России на 750 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что 8 декабря россиянину по имени Леонид Прохоров позвонил злоумышленник, который посоветовал ему «спрятать все сбережения от жуликов». После этого мужчина снял около 384 тысяч рублей наличными в банке и передал их мошеннику. Вторую часть накоплений он отдал тому же «сотруднику ФСБ» в долларах. Затем фальшивый работник спецслужб перестал выходить на связь, и Прохоров понял, что его обманули.

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По данным издания, 89-летний мужчина уже объехал полмира. До пандемии ему удалось посетить Австралию, Южную Америку, Европу, Азию, а в 2022 году он побывал в Индонезии, Брунее и на Филиппинах. Как пишет источник, россиянин путешествует с рюкзаком 1960-х годов и без каких-либо современных гаджетов.

Ранее руководитель турагентства из Москвы разоблачил мошенника, который попытался увести у его фирмы клиентов и обмануть сотни туристов. В декабре турагент получил от оператора связи уведомление, что от его имени поступил запрос на переадресацию вызовов. Выяснилось, что неизвестный представился сотрудником турфирмы.

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      Марина Черняк
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