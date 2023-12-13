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08:00, 13 декабря 2023Из жизни

Женщина-пастор разочаровалась в церкви и стала порномоделью

Фото: @anaakivaofc

В Бразилии бывшая модель Ана Акива стала пастором, а потом разочаровалась в церкви и завела страницу на OnlyFans. Об этом сообщает Toronto Sun.

В прошлом Ана Акива была популярной моделью и участвовала в конкурсе красоты «Мисс Бум-Бум». В 2015 году она уверовала, присоединилась к Евангельской церкви Фуксико и даже стала проповедницей. На восемь лет она полностью отказалась от модельной карьеры.

Теперь Акива заявляет, что разочаровалась в церкви и намерена стать порномоделью. «Я увидела, что церковная среда очень коррумпирована, — утверждает женщина. — Она даже хуже, чем мирская, потому что в церкви проповедуют одно, а живут совсем по-другому. Не все такие, но большая часть».

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Акива рассказала, что ее бывший муж-священник шесть лет насильно удерживал ее в общине, не позволял работать вне дома и заводить новых друзей. Она отметила, что многие женщины в Евангельской церкви Фуксико подвергаются унижениям и ограничены в правах.

Женщина считает, что продолжит служить Богу, и создание «чувственного контента» для OnlyFans нисколько не принизит ее перед его лицом. Акива также пообещала, что когда-нибудь вернется на пасторскую кафедру.

Ранее сообщалось, что в США священник женился на девушке, которую соблазнил, когда она была школьницей. 30-летний пастор Алекс Кроу женился на девушке, которой исполнилось 18 лет в июле, при этом они познакомились намного раньше.

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      Никита Савин
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