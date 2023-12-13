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12:18, 13 декабря 2023Мир

Орбан оценил близость Украины к членству в ЕС поговоркой о крестоносце

Орбан: Украина так же далека от условий членства в ЕС, как Мако от Иерусалима
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Украина очень далека от выполнения условий, необходимых для членства в Европейском союзе (ЕС). Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в выступлении перед парламентом, передает венгерское издание Magyar Nemzet.

«Если мы посмотрим на ситуацию с Украиной, то предвзятая Европейская комиссия также говорит, что выполнены только четыре из них [условий]. Однако если мы их рассмотрим, то увидим, что ни одно направление не выполнено. (...) Украина так же далека от условий членства в ЕС, как Мако от Иерусалима», — отметил политик, сравнив Украину с героем венгерской басни о крестоносце.

В частности, Орбан раскритиковал состояние судебной системы, коррупции и отсутствие прав у венгерского населения Западной Украины. Премьер подчеркнул, что Европейская комиссия, скорее всего, проигнорирует собственные правила членства для принятия Украину в сообщество.

Мако — герой венгерской басни и пословиц, который по легенде хотел принять участие в крестовых походах. Однажды, проснувшись на корабле после длительного сна, он был уверен, что достиг Иерусалима, однако его корабль находился лишь у берегов современной Хорватии. Данной поговоркой в Венгрии называют ситуации, когда человек очень далек от получения желаемого.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто раскритиковал переговоры по украинской заявке в блок. Он подчеркнул, что страны Западных Балкан более готовы к членству в ЕС, чем Украина.

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      Максим Габриелян
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