В Венгрии раскритиковали переговоры о вступлении Украины в ЕС

Глава МИД Венгрии: страны Балкан более готовы к вступлению в ЕС, чем Украина

Страны Западных Балкан более готовы к членству в Европейском союзе (ЕС), чем Украина. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто раскритиковал переговоры по украинской заявке в блок, пишет РИА Новости.

«Было бы безответственно начинать переговоры о вступлении Украины, поскольку Еврокомиссия не провела соответствующую подготовку», — сказал глава ведомства.

По его словам, ни Евросоюз, ни Украина не готовы к взаимовыгодному и хорошо структурированному началу переговоров о вступлении. В то же время страны Западных Балкан ждут уже много лет и достаточно подготовлены, поэтому непонятно, почему некоторые страны-члены блокируют продвижение вперед в их случае, отметил министр.

В последние годы в объединении преобладали голоса противников расширения, однако Венгрия выступает за расширение и считает неприемлемой дискриминацию Западных Балкан. Процесс вступления должен развиваться на основе результатов конкретной страны, а не на основе искусственных, тактических критериев, добавил Сийярто.

Ранее Венгрия призвала отложить решение о переговорах по Украине в блок. Вступление страны в Евросоюз нужно отодвинуть как минимум до июня 2024 года, сказал министр по делам ЕС Янош Бок.