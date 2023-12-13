Орбан заявил о готовности встретиться с Путиным

Орбан: готов встретиться с Путиным, если это будет отвечать интересам Венгрии

Премьер-министр Венгрии готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, если это будет отвечать интересам Венгрии. Об этом венгерский политик заявил в интервью изданию Mandiner.

По его словам, западные страны не желают встречаться с российским президентом из-за своего высокомерия, но «политика — это реальность и результаты». Он отметил, что проведет переговоры с Путиным, если этого потребуют интересы венгерского народа, и подчеркнул, что на это не повлияет мнение Евросоюза.

«Если нет каких-то особых препятствий, то мы всегда должны встречаться, мы всегда должны вести переговоры», — добавил премьер Венгрии.

Ранее Орбан заявил, что не позволит Евросоюзу совершить ошибку и начать переговоры с Украиной о вступлении. По его мнению, Украина сейчас не в том состоянии, чтобы начинать переговоры о вступлении, а планы Брюсселя продиктованы лишь краткосрочными соображениями.